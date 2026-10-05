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U.S. Embassy in Cuba has seven job openings

The United States Embassy in Havana has announced seven job openings for "qualified and dynamic individuals" seeking to join its team in Cuba.

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