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Царьград

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Минтруд подготовил проект календаря на 2027 год: сколько дней предстоит работать и отдыхать

Минтруд подготовил проект календаря на 2027 год: сколько дней предстоит работать и отдыхать

В Министерстве труда подготовили проект производственного календаря на 2027 год. Согласно предварительным расчётам, которые привёл доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилев, при стандартной пятидневной рабочей неделе граждан ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней.

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