Минтруд подготовил проект календаря на 2027 год: сколько дней предстоит работать и отдыхать

В Министерстве труда подготовили проект производственного календаря на 2027 год. Согласно предварительным расчётам, которые привёл доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилев, при стандартной пятидневной рабочей неделе граждан ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней.