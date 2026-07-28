Полицейские Южного Урала провели масштабную профилактическую акцию для воспитанников патриотического лагеря «Авангард»

Около сотни ребят, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и отдыхающих в региональном Центре патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» под Чебаркулем, провели насыщенный день вместе с полицейскими из различных подразделений областного ГУ МВД.
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