Гладков: из-за обстрела Белгородской области обесточили 3,5 тысячи хозяйств

В Краснояружском районе 3,5 тысячи домов остались без электричества. Украинские военные открыли огонь и повредили линии электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в «ВКонтакте».
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