Почти 100 лет данных: экономисты выяснили, когда стоит менять инвестиционную стратегию

На фондовом рынке выделяют две основные стратегии: моментум — покупка акций, которые дорожали в последнее время, и продажа тех, которые показывали слабую динамику, — и стоимостная, которая предполагает обратное поведение: покупку относительно дешевых и продажу дорогих.
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