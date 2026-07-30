Почти 100 лет данных: экономисты выяснили, когда стоит менять инвестиционную стратегию

На фондовом рынке выделяют две основные стратегии: моментум — покупка акций, которые дорожали в последнее время, и продажа тех, которые показывали слабую динамику, — и стоимостная, которая предполагает обратное поведение: покупку относительно дешевых и продажу дорогих.