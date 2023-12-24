Интерактивный урок ´Осознанное потребление´.

В гимназии в рамках Недели устойчивого развития для учащихся VII-VIII классов прошел интерактивный урок на тему ´Осознанное потребление´ с участием общественного эколога Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Прилищ Юлии Сергеевны.
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