Интерактивный урок ´Осознанное потребление´.

В гимназии в рамках Недели устойчивого развития для учащихся VII-VIII классов прошел интерактивный урок на тему ´Осознанное потребление´ с участием общественного эколога Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Прилищ Юлии Сергеевны.