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Аргументы недели

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Война, начатая Трампом, расширяется по Ближнему Востоку. Иран не сдается

Война, начатая Трампом, расширяется по Ближнему Востоку. Иран не сдается

США нанесли массированный удар по иранским объектам в ответ на атаку на базу в Иордании. Иран, в свою очередь, впервые нанес удар по Египту (порт Думьят) и отчитался об ударе по авиабазе в Кувейте.

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