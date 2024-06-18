Зарплата и проекты социальной и инженерной инфраструктуры: правительство региона одобрило новые поправки в бюджет

В правительстве Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова одобрены изменения в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов – их основная часть касается увеличения зарплат работников бюджетной сферы и обеспечение темпов строительства и ремонта объектов социально-инженерной инфраструктуры.