Шоу «Бурлеск» в «Хали-Гали»

Бурлеск-шоу от Haunted Cathouse — незабываемое зрелище, которое можно увидеть и в Петербурге. Каждая из шести роскошных участниц представления — артистка со своим образом и характером, воплощающая на сцене дерзкие идеи и очаровывающая публику экспрессией и пластикой.