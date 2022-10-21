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Слова Эрдогана о ракете сочли сигналом о повышении боеспособности Турции

Слова Эрдогана о ракете сочли сигналом о повышении боеспособности Турции

  Надеин-Раевский: слова Эрдогана о ракете говорят о повышении боеспособности армии Турции Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о появлении в  Надеин-Раевский: слова Эрдогана о ракете говорят о повышении боеспособности армии Турции Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о появлении в стране баллистической ракеты следует расценивать как сигнал мировому сообществу о том, что страна выходит на новый уровень повышения боеспособности своей армии и готова увеличивать свою самостоятельность в военной сфере.

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