Слова Эрдогана о ракете сочли сигналом о повышении боеспособности Турции

Надеин-Раевский: слова Эрдогана о ракете говорят о повышении боеспособности армии Турции Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о появлении в Надеин-Раевский: слова Эрдогана о ракете говорят о повышении боеспособности армии Турции Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о появлении в стране баллистической ракеты следует расценивать как сигнал мировому сообществу о том, что страна выходит на новый уровень повышения боеспособности своей армии и готова увеличивать свою самостоятельность в военной сфере.