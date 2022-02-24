Гривач: блокировка газопровода «Северный поток – 2» нанесет удар по Германии, но не по России

ИА SM-News. Эксперт считает, что Берлин делает хуже себе, тогда как прибыль Москвы меньше не станет Германия делает хуже прежде всего самой себе, а не России, отказываясь от дальнейшей сертификации газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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