Врач-психиатр предупредил о продолжительности боли после теракта до шести месяцев

С тревогой не всегда можно справиться самостоятельно, зачастую нужна помощь специалиста.После страшного теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» многие испытывают страх и тревожность, избегая посещения мест массового скопления людей.
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