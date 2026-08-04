ФСБ задержала двух россиян в Крыму, готовивших теракты и покушение на главу нового региона

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух граждан России, которые по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины готовили террористические акты и покушение на главу одного из новых регионов России во время его визита в Крым.