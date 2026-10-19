Тепло продолжит радовать жителей области По данным Волгоградского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" с 20 по 22 октября 2026 года на территории Волгоградской области ожидается переменная облачность: 🍁20 октября Без существенных осадков.
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