Тепло продолжит радовать жителей области По данным Волгоградского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" с 20 по 22 октября 2026 года на территории Волгоградской области ожидается переменная облачность: 🍁20 октября Без существенных осадков.