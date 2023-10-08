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Арестович*: у ВСУ нет перспектив прорвать южный фронт и выйти к Азовскому морю

Арестович*: у ВСУ нет перспектив прорвать южный фронт и выйти к Азовскому морю

У Вооруженных сил Украины нет перспектив прорвать южный фронт и выйти к Азовскому морю. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил бывший внештатный советник офиса президента страны Алексей Арестович*.

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