Арестович*: у ВСУ нет перспектив прорвать южный фронт и выйти к Азовскому морю

У Вооруженных сил Украины нет перспектив прорвать южный фронт и выйти к Азовскому морю. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил бывший внештатный советник офиса президента страны Алексей Арестович*.
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