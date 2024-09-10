Барнаулец получил два года исправительных работ за демонстрацию нацистской символики

Мужчину уже привлекали к административной ответственности, но его это не перевоспитало 34-летнего жителя Барнаула признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики, сообщили в Следкоме Алтайского края.
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