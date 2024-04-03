Информации о пострадавших россиянах от землетрясения на Тайване нет

Информации о гражданах России среди пострадавших в результате землетрясения на Тайване не поступала. Об этом сообщила Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству.
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