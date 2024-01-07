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Кубок мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на лыжне, немцы уступили 38,5 секунды, Норвегия – лучшая по скорострельности

Кубок мира по биатлону-2023/24 4-й этап Оберхоф, Германия Эстафета Мужчины Лыжный ход 1-й этап 1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 16.

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