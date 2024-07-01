❗️ Глава администрации Керчи Святослав Брусаков принял решение об увольнении «Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым.
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❗️ Глава администрации Керчи Святослав Брусаков принял решение об увольнении «Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым.