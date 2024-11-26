Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за коммунальной аварии

Решение приняли на оперативном совещании в администрации города Фото: Администрация Барнаула В зоне ограничения водоснабжения на Павловском тракте ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии.
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