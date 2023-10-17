Брюссельского стрелка, убившего болельщиков из Швеции, застрелили в кафе

РИАМО - 17 окт. Стрелка из Брюсселя, убившего двух болельщиков из Швеции, застрелили в кафе. Мужчину звали Абдеслам Лассуед, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости!» О происшествии рассказали источники бельгийских СМИ, а также агентство Reuters.
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