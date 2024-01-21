Крым 24 |Z| Все новости Крыма

👣 Крымские дорожники очистили от снега живописную дорогу на Ай-Петри Всего специалисты обработали 20 километров дороги Бахчисарай – Ялта на гору Ай-Петри, было использовано 10 тонн противогололёдной смеси, сообщает «Крымавтодор».
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