В Крыму в районе гостиницы «Ялта-Интурист» возник пожар

РИА Новости пишет, что в Крыму в районе гостиницы «Ялта-Интурист» возник природный пожар. Как заявила глава ялтинской администрации Янина Павленко, экстренные службы уже прибыли на место, они пытаются как можно быстрее локализовать пожар.
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