Президент Стубб: опыт сопротивления России со стороны Финляндии и Украины похож

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война его страны в союзе с нацистской Германией против СССР, проходившая с 1941 по 1944 год, шла «за независимость, суверенитет и территориальную целостность» Финляндии.
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