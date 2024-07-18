Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 492 подписчика

Челябинский водитель, убивший семью с малолетними детьми, пойдёт под суд

Челябинский водитель, убивший семью с малолетними детьми, пойдёт под суд

Прокуратура региона направила в суд уголовное дело по ДТП, в котором погибли четыре человека.Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя города Усть-Катава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх