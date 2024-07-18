Челябинский водитель, убивший семью с малолетними детьми, пойдёт под суд

Прокуратура региона направила в суд уголовное дело по ДТП, в котором погибли четыре человека.Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя города Усть-Катава.
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