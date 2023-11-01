Триумфальную арку в Москве очистили перед началом зимы

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве очистили перед зимним сезоном. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков, очистка одной из самых известных достопримечательностей российской столицы проводится по особой бережной технологии.