Триумфальную арку в Москве очистили перед началом зимы

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве очистили перед зимним сезоном. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков, очистка одной из самых известных достопримечательностей российской столицы проводится по особой бережной технологии.
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