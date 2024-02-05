Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Русофобия обернулась для Франции, к примеру, очевидным образом. Отказались от наших инсектицидов. Ввели на них санкци...Русофобия - это б...
  • Светлана Петрова
    Как Украина осведомлена, целый штат отслеживает за происходящим в России, во всех деталяхФейк: Сотрудник К...
  • Дмитрий Пузанов
    На вооружении ВКС России есть противорадарные ракеты семейства Х-31П. Летят на дальность 250 - 300 км со скоростью 3 ...Фейк: ВСУ полност...

Русофобия - это больно

Писать про проблемы ушедших из России западных компаний всегда достаточно сложно. Ибо на публику они до последнего исполняют «Всё хорошо, прелестная маркиза», рыночная капитализация давно не является критерием объективности из-за обратных выкупов (компания уже давно может быть «зомби», но при этом стоимость акций продолжает расти), и только закопавшись в отчётность можно обнаружить реальную картину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Когда пишешь про отрасли, надо надо кое-что знать Например, сравнивать Шелл с Мерседесом смешно по специфике работы, а Шелл с Газпромом по жизни (выплата дивидендов) смешно - в том мире дивиденды - серьёзное понятие, у нас - игрушка / хочу дам, хочу отниму
Ответить
16 час.
М
Мария
Русофобия обернулась для Франции, к примеру, очевидным образом. Отказались от наших инсектицидов. Ввели на них санкции. В результате  даже в Париже развелись крысы, клопы. Бегают полчища крыс прямо в центре Парижа.  По их же данным, у 10% школьников появились вши. Клопы развелись даже в метро, в общественном транспорте. Народ из-за клопов боится садиться, ездят в метро стоя.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх