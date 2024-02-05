Писать про проблемы ушедших из России западных компаний всегда достаточно сложно. Ибо на публику они до последнего исполняют «Всё хорошо, прелестная маркиза», рыночная капитализация давно не является критерием объективности из-за обратных выкупов (компания уже давно может быть «зомби», но при этом стоимость акций продолжает расти), и только закопавшись в отчётность можно обнаружить реальную картину.
Русофобия - это больно
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Когда пишешь про отрасли, надо надо кое-что знать Например, сравнивать Шелл с Мерседесом смешно по специфике работы, а Шелл с Газпромом по жизни (выплата дивидендов) смешно - в том мире дивиденды - серьёзное понятие, у нас - игрушка / хочу дам, хочу отниму
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16 час.
М
Мария
Русофобия обернулась для Франции, к примеру, очевидным образом. Отказались от наших инсектицидов. Ввели на них санкции. В результате даже в Париже развелись крысы, клопы. Бегают полчища крыс прямо в центре Парижа. По их же данным, у 10% школьников появились вши. Клопы развелись даже в метро, в общественном транспорте. Народ из-за клопов боится садиться, ездят в метро стоя.
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1 час.
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