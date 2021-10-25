Указ о допуске по QR-кодам начал действовать в Свердловской области

Теперь с 25 октября 2021 года QR-коды нужно предъявлять при посещении: зданий и сооружений госорганов Свердловской области; органов местного самоуправления муниципальных образований региона; госучреждений и муниципальных учреждений Среднего Урала, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (включая сотрудников); библиотек; музеев; выставочных центров; объектов физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций).