Крупнейший порт Финляндии теряет до 20% грузооборота из-за сокращения экспорта удобрений из РФ

С 1 июля Россия в восемь раз повысила тарифы на железнодорожные перевозки в Финляндию. Это практически остановило транзит российских удобрений через Финляндию и создало серьезные проблемы для крупнейшего порта страны – Хамина-Котка.
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