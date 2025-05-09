Кустурица и Сигал посетили парад Победы на Красной площади

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Режиссер Эмир Кустурица и представитель МИД России по гуманитарным связям с США, актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал 9 мая посетили торжественный парад на Красной площади, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.