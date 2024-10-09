НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов В Уральский Федеральный Округ назначен Полномочным представителем Президента участник СВО Артём Владимирович Жога.
Таджикские "культурно" – героиновые центры и их покровители
Комментарии
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валерия
Ну , оченно -оченно интересно. Всем, в том числе и ФСБ всё известно, а воз отчего-то стоит на месте. Бензина не хватает или смелости? Или всё покрывают зеленые листочки?
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4 час.
C
Caltar
Когда некоторые говоря,что "своих не бросают",то и ФСБ бывает бессильна!
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2 час.
epobedimski
Еще наплачетесь от "дружбы" с мусульманами,а таджики это те же арабы,которых вы жалеете!
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2 час.
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