Таджикские "культурно" – героиновые центры и их покровители ﻿

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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валерия
Ну , оченно -оченно интересно.  Всем, в том числе и ФСБ всё известно, а воз отчего-то стоит  на месте.  Бензина  не хватает или смелости? Или всё покрывают зеленые листочки?
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4 час.
C
Caltar
Когда некоторые говоря,что &quot;своих не бросают&quot;,то и ФСБ бывает бессильна!
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2 час.
epobedimski
Еще наплачетесь от &quot;дружбы&quot; с мусульманами,а таджики это те же арабы,которых вы жалеете!
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2 час.

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