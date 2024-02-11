«Барселона» пропустила 3+ гола в 7 матчах за этот сезон. В прошлом таких игр было 6

Команде Хави сегодня трижды забила «Гранада» (2:3, второй тайм) в 24-м туре Ла Лиги. Также три и больше мячей «блауграна» пропустила от «Вильярреала» (4:3 и 3:5), «Жироны» (2:4), «Антверпена» (2:3), «Реала» (1:4) и «Атлетика» (2:4).