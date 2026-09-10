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На автомойке в Барнауле мужчина наехал на ногу обидчику и лишился прав

На автомойке в Барнауле мужчина наехал на ногу обидчику и лишился прав

В Барнауле мужчина лишился водительских прав после конфликта на автомойке. Он повздорил с другим посетителем и наехал на его ногу, сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

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