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ИА Регнум

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Вспыхнувший в Сеуте пожар уничтожил более 40 самодельных жилищ мигрантов

В испанском автономном городе Сеута ночью 11 сентября вспыхнул пожар. Возгорание произошло в районе склада, где находилось большое количество нелегальных мигрантов.

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