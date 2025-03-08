Разработчики Stay Out поздравили девушек с 8 Марта и поделились праздничным про...

Разработчики Stay Out поздравили девушек с 8 Марта и поделились праздничным промокодомКоманда разработчиков MMORPG с элементами шутера Stay Out поздравила всех девушек с Международным женским днем, а также поделилась праздничным промокодом с ценными подарками.
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