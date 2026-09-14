Абдулганиев обсудил с предпринимателями работу Центра поддержки маркировки

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил Центр поддержки маркировки при Фонде поддержки предпринимательства РТ и встретился с первым заместителем генерального директора фонда – руководителем Центра «Мой бизнес» Линарой Бурхановой.
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