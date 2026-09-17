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Царьград

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Дерматолог Ирина Котова рассказала, как защитить кожу осенью

Дерматолог Ирина Котова рассказала, как защитить кожу осенью

Осенью резкие перепады температуры и ветер могут повредить кожу, вызывая трещины и покраснения. Дерматолог Ирина Котова советует беречь кожу, применяя жирные кремы и избегая влаги на открытых участках перед выходом на улицу.

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