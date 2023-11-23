Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Промышленные технопарки должны соответствовать определенным требованиям Мэр столицы Сергей Собянин утвердил критерии для присвоения компаниям, которые ведут деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка, сообщило Агентство городских новостей «Москва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии