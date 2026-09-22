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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске жители Первомайки пожаловались на заброшенный ЦТП

В Новосибирске жители Первомайки пожаловались на заброшенный ЦТП

Жители домов в Первомайском районе пожаловались на аварийное оборудование ЦТП. Репортаж опубликовал 22 сентября «Прецедент».

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