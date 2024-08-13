РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб

Об этом сообщили представители Российского антидопингового агентства. Всего с начала 2024 года РУСАДА было собрано 7068 проб (1071 – в июле, 935 – в июне, 1034 – в мае, 1029 – в апреле, 990 – в марте, 1039 – в феврале, 970 – в январе).
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