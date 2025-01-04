Второй раз осиротели: заподозренный в госизмене сын Елизаветы II нарушил ее последнюю волю

Королевские корги достались по наследству герцогу Йоркскому, но ему сейчас не до них. Елизавета II I-Images/Keystone Press Agency/Global Look PressЕлизавета II оставила безутешными не только подданных и родственников, но и своих питомцев, которых ей подарил во время карантина из-за COVID ее младший сын.