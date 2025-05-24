Мемориальный кубок. «Медисин Хэт» обыграли «Римуски» (5:4) в матче открытия, фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна набрал 1+1

В 105-м розыгрыше в истории турнира участвуют 4 команды Канадской хоккейной лиги – «Медисин Хэт» (чемпион Западной хоккейной лиги), «Лондон» (чемпион лиги Онтарио), «Монктон» (чемпион лиги Квебека) и «Римуски» (принимающий клуб, финалист лиги Квебека).
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