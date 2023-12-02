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Русская весна

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Украинский кризис истощил польский боезапас

Украинский кризис истощил польский боезапас

Украинский конфликт наглядно показал большое значение артиллерии и крайне больших запасов боеприпасов, потому что в ходе боевых действий их расход колоссален, сказал Biznes Alert польский эксперт Ежи Александрович.

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