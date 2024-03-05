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Загнал себя в ловушку: рейтинг Макрона все ниже. Ставленник Путина сможет выиграть следующие выборы.

Загнал себя в ловушку: рейтинг Макрона все ниже. Ставленник Путина сможет выиграть следующие выборы.

Макрон попал в трудное положение. Кто станет президентом Франции, когда рейтинги Марины Ле Пен продолжают расти.

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