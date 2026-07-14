Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Колесник предсказал Зеленскому ликвидацию собственными союзниками до конца СВО

Колесник предсказал Зеленскому ликвидацию собственными союзниками до конца СВО

«Слишком много знает»: почему Зеленский может не дожить до конца СВО.В Госдуме сомневаются в том, что президент Украины Владимир Зеленский сможет остаться в живых до момента завершения специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии