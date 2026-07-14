«Слишком много знает»: почему Зеленский может не дожить до конца СВО.В Госдуме сомневаются в том, что президент Украины Владимир Зеленский сможет остаться в живых до момента завершения специальной военной операции.
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