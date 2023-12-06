Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться

Командиру воздушного судна и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, благополучно посадившим 12 сентября самолет в пшеничное поле под Новосибирском со 161 пассажиром на борту, предложили уволиться по собственному желанию.