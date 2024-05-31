Обратная сторона 9 популярных бьюти-процедур

Лиса Алиса

Понятно давно, что все эти бьюти процедуры в неизвестно каких салонах -только выкачивание денег с наивных дурочек. Тоже самое- наращивание ресниц и ногтей, тату бровей. Если посчитать, хватает меньше, чем на месяц, а в основном смотрится жутко. Зачем ?