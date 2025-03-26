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4G в Прохладном: МегаФон расширил покрытие в селе под Владивостоком

4G в Прохладном: МегаФон расширил покрытие в селе под Владивостоком

Мобильный интернет на высокой скорости стал доступен жителям села Прохладное в Приморском крае. МегаФон запустил в этом населенном пункте дополнительную базовую станцию, что позволило включить в зону уверенного LTE-покрытия более 200 частных домовладений.

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