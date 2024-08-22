Что на самом деле случилось с гробом Брежнева 15 ноября 1982 года

Похороны Брежнева состоялись 15 ноября 1982 года. Похороны Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного совета СССР, орденоносца, Героя соцтруда и маршала Леонида Ильича Брежнева были обставлены очень торжественно.
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