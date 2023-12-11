Опрос: Кто является фаворитом на выборах в США

Согласно новому опросу общественного мнения Wall Street Journal, президент США Джо Байден находится на самом низком этапе своего президентства: избиратели ставят ему самые низкие оценки за производительность труда и впервые отдают предпочтение Дональдe Трампe в контексте выборов в 2024 году.